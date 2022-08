El usado del día: Chevrolet Trailblazer

Dentro de nuestro mercado, los SUV derivados de pick-ups medianas son escasos y más si lo comparamos con décadas anteriores, cuando había una mayor variedad. En la actualidad, solo hay dos. Por un lado, se encuentra el Toyota SW4 y por otro, el Chevrolet Trailblazer. El sport utility japonés deriva de la Hilux, mientras que el de la firma estadounidense comparte plataforma y los mismos componentes de la S10.

Más allá del modelo nipón, para este miércoles nos enfocaremos en el SUV perteneciente a la marca del moño. En diseño, es bastante atractivo, aunque prácticamente el frente es el mismo que su hermana en forma de pick-up.

La unidad seleccionada para hoy es una versión LTZ de color blanco, perteneciente al año 2017, con 61.500 kilómetros. La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 2.8 turbodiésel Duramax de 200 CV y 400 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción es 4x4.

En equipamiento, cuenta con llantas de aleación, faros rompeniebla, control de estabilidad, control de tracción, faros de xenón, volante multifunción, climatizador automático, control de velocidad crucero, sistema multimedia con display digital de ocho pulgadas, sensor de estacionamiento trasero, sensor de lluvia parrilla cromada, estribos laterales, bolsas de aire, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, asistente de arranque en pendientes, protector de cárter, encendido automático de luces

¿Cuánto cuesta este Chevrolet Trailblazer de 2017? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 9.100.000 pesos.

