El usado del día: Nissan Sentra SR

Una de los puntos a favor de Nissan en nuestra región es la posibilidad de contar con un sedán en el segmento mediano, una de las categorías más golpeadas en los tiempos que corren. Este modelo es el Sentra, uno de los autos más interesantes y completos de la gama, sumado a su buena calidad de materiales (proviene de México).

Para este martes, te traemos una de las últimas unidades comercializadas en nuestro país, previo a cambiar de generación (la actual). Correspondiente al año 2019, estamos hablando de una versión SR de color gris con 26.000 kilómetros.

Debajo del capó, cuenta con un motor 1.8 litros de 131 CV y 175 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de variador continuo de tipo CVT de seis velocidades. La tracción es delantera.

En equipamiento, cuenta con dirección eléctrica, techo solar eléctrico, sensor de lluvia, llantas de aleación, faros rompeniebla, ganchos Isofix, control de estabilidad, control de tracción, paquete Nissan Safety Shield, sistema multimedia Infotainment (Nissan Connect) con pantalla táctil de siete pulgadas, puerto USB, Android Auto y Apple Car Play, airbags, cámara de marcha atrás, botón de arranque, volante multifunción, entre otros.

¿Cuánto sale este Nissan Sentra SR? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 4.700.000 de pesos.

