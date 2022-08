El usado del día: Volkswagen Golf VII Highline

Dentro de los modelos más conocidos de la historia se encuentra el Volkswagen Golf. El auto de la casa alemana es uno de los más famosos del mundo y lleva largas décadas en el mercado. Así fue como lamentablemente hace poco tiempo se dejó de ofrecer la séptima generación, pero por ahora no hay rastros de la octava edición (al menos en el continente americano).

Sin embargo, en el mercado de usados sigue siendo uno de los más elegidos y buscados por aquellos fanáticos de la marca, del modelo y de los hatchbacks.

Para hoy te traemos una unidad de color plata correspondiente al año 2015, versión Highline con 88.900 kilómetros.

Debajo del capó cuenta con un motor 1.4 TSI (turboalimentado) de 150 CV, asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades. La tracción es delantera.

Dentro de los detalles de equipamiento cuenta con siete bolsas de aire, frenos ABS, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción, dirección eléctrica, llantas de aleación de 17 pulgadas, techo solar, control de velocidad crucero, faros bixenón, sensor de lluvia, sensor de estacionamiento, computadora de a bordo, faros rompeniebla, climatizador bizona, volante multifunción, sistema multimedia con pantalla táctil de 5,8 pulgadas, entre otros.

¿Cuánto sale este Volkswagen Golf VII Highline? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.400.000 pesos.

