El usado del día: impecable Ford Ranger XLT

Una de las pick-ups más prestigiosas de nuestro mercado por su trayectoria y su éxito en ventas es la Ford Ranger. La camioneta de producción nacional (fabricada en la terminal de la localidad bonaerense de General Pacheco) desde hace años se encuentra entre los modelos más vendidos del país y en el podio de las pick-ups más elegidas del país.

En esta ocasión, te traemos una Ranger XLT color gris, año 2017 con 119.000 kilómetros. Se trata de una variante ubicada en la zona alta de la gama de esta camioneta, sin contar la Limited (ubicada en el tope).

Entre los detalles más destacados de esta unidad se encuentra un motor 3.2 turbodiésel de 200 CV y 470 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es 4x2 y 4x4 (alta y baja). En dimensiones, posee 5.359 mm de largo, 1.815 mm de ancho, 1.730 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.670 mm. La capacidad del tanque de combustible es de 80 litros.

Entre los detalles de equipamiento se destaca la barra antivuelco, estribos laterales, control de velocidad crucero, limitador de velocidad, sensores de estacionamiento, siete airbags, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de ocho pulgadas, climatizador automático digital bi-zona, control de tracción y estabilidad, control descenso y de balanceo de tráiler, asistente de arranque en pendientes, llantas de aleación de 17 pulgadas, computadora de a bordo, volante multifunción, espejos eléctricos, faros antiniebla, dirección eléctrica, entre otros.

¿Cuánta sale esta Ford Ranger XLT manual? Según el anuncio, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 4.720.000 pesos.

