El usado del día: Volkswagen CC 2.0 TSI Exclusive

Para este miércoles te traemos uno de los autos más exclusivos que tuvo Volkswagen en los últimos tiempos en nuestro país. Se trata del CC, un sedán de segmento D que si bien contaba con cuatro puertas, tenía líneas coupé con un estilo bien aerodinámico.

En un primer momento era un derivado del Passat, y de hecho su nombre era Passat CC, pero hacia 2012, adoptó un restyling que cambió la denominación (de Passat CC, quedó exclusivamente CC).

En esta ocasión la unidad de hoy pertenece justamente al año mencionado anteriormente (2012) y cuenta con 130.000 kilómetros. De color gris (azul según VW), es una versión Exclusive, que para ese momento se posicionaba como una de las más completas.

Debajo del capó cuenta con un motor 2.0 TSI (turboalimentado) de 211 CV, asociado a una transmisión automática DSG de seis velocidades.

Entre los detalles de equipamiento, se destacan seis bolsas de aire de serie, control de estabilidad, sistema de estacionamiento automático (Park Assist), sistema multimedia con navegador satelital, detector de fatiga, control de tracción, sistema Start & Stop, faros delanteros bi-xenón, luces DRL, control de velocidad crucero, tapizados de cuero, techo panorámico, ajuste eléctrico del asiento del conductor, climatizador bi-zona, sensor de lluvia, sensor crepuscular, climatización de asientos, cámara de marcha atrás, sensor de estacionamiento delantero y trasero, control de presión de los neumáticos, entre otros.

¿Cuánto sale esta Volkswagen CC 2012? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 16.000 dólares.

