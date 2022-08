El usado del día: Ford Ecosport SE 1.5, mitad de gama

Uno de los modelos más exitosos de Ford es claramente el Ecosport. El SUV compacto fue pionero en uno de los segmentos más codiciados de la actualidad y durante casi 20 años tuvo un gran nivel de ventas en distintos puntos del mundo.

Para hoy, te traemos una variante SE de 2018, que podemos destacarla como una unidad de mitad de gama (media baja) con motor 1.5 litros de familia Dragon de 123 CV y 151 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

Con 40.347 kilómetros, los neumáticos son 205/65/ R15 con llantas de aleación de 15 pulgadas.

En equipamiento, cuenta con tapizados de tela, seis parlantes, aire acondicionado manual, computadora de a bordo, dirección eléctrica, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de 6,5 pulgadas y control de voz, airbags frontales, control de estabilidad, control de tracción, sistema de asistencia al freno de emergencia, asistente de arranque en pendiente.

¿Cuánto cuesta Ford Ecosport SE 1.5? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.170.000 pesos (antes 4.330.000 pesos).

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.