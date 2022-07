El usado del día: Renault Sandero RS 2018

Para este último día de la semana, te traemos un modelo excelente para aquellos que buscan un deportivo con buenas prestaciones, “estética sport” y un trabajo de ingeniería para los amantes de los motores potentes y buena maniobrabilidad.

En el usado del día de hoy, el elegido es una Renault Sandero RS de 2018 con 74.720 kilómetros de color blanco. Se trata de la variante más radicalizada del hatchback compacto que ofrece cambios en las suspensiones (reforzadas) y un propulsor más grande.

El corazón de esta configuración es un 2.0 de 145 CV y 20,2 kgm de torque, mientras que la transmisión es manual de seis velocidades, para aquellos más puristas que desean sentir la deportividad en todo momento.

La ambientación es única con una pedalera especial, detalles de color rojo, como sucede con las costuras, uno de los rayos del volante y una de las líneas de la tapicería. A su vez, cuenta con varios componentes de color blanco y negro, como las calcomanías de los laterales, parte del interior, las llantas de aleación de 17 pulgadas (205/45 R17). Los frenos son a disco en las cuatro ruedas con distribución electrónica del frenado, mientras que siguiendo en línea con los componentes de la seguridad posee control de estabilidad y tracción, sensores de estacionamiento, cámara de marcha atrás

En el exterior, tiene faldones alrededor de la carrocería, protector en el paragolpes trasero acompañado de un escape de doble tubo. Por encima de la luneta trasera, se destaca un spoiler.

Entre lo más destacado del equipamiento, posee una central multimedia táctil de siete pulgadas (Media Nav con GPS integrado), asistente de arranque en pendiente, dirección electro-hidráulica, doble airbag frontal, aire acondicionado automático, limitador de velocidad, tres modos de conducción, entre otros.

Según Renault, la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora es de 8,5 segundos, mientras que la velocidad máxima es de 200 km/h.

En dimensiones, tiene 4.068 mm de largo, 1.733 mm de ancho, 1.499 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.590 mm. La capacidad de baúl es de 320 litros. El peso total del vehículo es de 1.161 kg.

¿Cuánto sale este Renault Sandero RS de 2018? Como bien indica la publicación el precio de esta unidad es de 3.390.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.