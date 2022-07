El usado del día: impecable Volkswagen Bora 1.8T Highline

Para este inicio de semana te traemos uno de los sedanes medianos más codiciados del siglo XXI en Argentina. Estamos hablando del Volkswagen Bora, una de las joyitas de la marca alemana de los últimos tiempos, modelo que se consolidó en el mercado nacional durante más de una década e incluso triunfó junto a su sucesor, el Vento.

Procedente de México, tuvo diferentes versiones, aunque más allá de las distintas configuraciones y los diferentes restylings, uno de los puntos más recordados es el motor. Se trata del mítico 1.8 turboalimentado naftero de cuatro cilindros (1.8T) de 180 CV y 235 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o automática de seis marchas.

En esta ocasión, el “usado del día” tiene a esta última caja como protagonista. En relación al vehículo escogido en sí, según revela la publicación se encuentra en óptimas condiciones y posee un elevado nivel de equipamiento.

Obviamente, esto sucede debido a que estamos frente a la versión Highline, más conocida como la tope de gama. De color negro y con tapicería de cuero, el vehículo posee 92.000 kilómetros y corresponde al año 2012.

Yendo al equipamiento, posee aire acondicionado con climatizador automático, dirección hidráulica, apoyacabezas regulables en altura, asiento del conductor regulable en altura, sistema de sonido con cuatro altavoces y dos tweeters, espejos exteriores ajustables electrónicamente desde el interior del vehículo, computadora de a bordo, levantavidrios eléctricos con sistema “one touch”, inmovilizador electrónico, sistema de audio con radio AM/FM, CD, MP3, USB, SD Card y conectividad Bluetooth, volante multifunción, techo solar, llantas de aleación, entre otros.

Si tenemos en cuenta la seguridad, posee airbags delanteros frontales, airbags laterales, frenos a disco con sistema ABS, control de estabilidad, control de tracción, control electrónico de bloqueo de diferencial, control de velocidad crucero, cinturones inerciales en las cinco plazas, por mencionar lo más relevante.

En relación a las dimensiones y las capacidades del Volkswagen Bora, tiene 4.376 mm de largo, 1.735 mm de ancho, 1.446 mm de alto, 2.513 mm de distancia entre ejes, 1.275 mm de orden de marcha. Con neumáticos, 225/45 R17 (Bridgestone Turanza) , el baúl tiene 455 litros, mientras que el tanque puede almacenar hasta 55 litros.

Más allá de que puede variar según las pruebas y las condiciones de las mismas, la velocidad máxima ronda los 210 kilómetros por hora, mientras que el consumo promedio se encuentra en torno a los 10 km/l.

¿Cuánto sale este Volkswagen Bora 1.8T Highline de 2012? Según el anuncio, el sedán mediano se encuentra listo para transferir, se aceptan permutas y se entrega con el tanque lleno. Por este ícono de la marca alemana, el precio es de 2.500.000 pesos.

