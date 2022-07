El usado del día: Ford Focus Titanium

El segmento de los autos de segmento mediano está en un claro retroceso, pero hay muchas personas que no quieren saber nada con los sport utilities o tal vez simplemente prefieren un auto tradicional ya sea un sedán o un hatchback.

Entre los principales modelos que en nuestro mercado marcaron un antes y un después y de hecho se produjo durante más de dos décadas en Argentina es el Ford Focus. El auto de la marca del óvalo estuvo presente durante tres generaciones en nuestro país hasta 2019, cuando la firma de la marca del óvalo decidió dejar de ofrecerlo en el mercado, a pesar de que era uno de las mejores opciones del segmento e incluso uno de los más vendidos.

Entre los autos más requeridos de los usados también aparece el mediano de Ford, y es por eso que para este miércoles te traemos un Focus de tercera generación de 2017 color plata con 37.000 kilómetros.

Entre los detalles más relevantes del equipamiento se destaca el control de tracción y estabilidad, seis airbags, sistema multimedia SYNC 3, climatizador digital, volante multifunción, instrumental analógico con display HD, tapizado de cuero, techo solar eléctrico, faros LED, luces rompeniebla traseros y delantero, sensor de lluvia, sensor de estacionamiento, control de velocidad crucero, botón de arranqueentre otros.

Debajo del capó, cuenta con un motor 2.0 de 170 CV, asociado a una transmisión automática Powershift de seis velocidades y tracción delantera.

¿Cuánto sale este Ford Focus Titanium? Según el anuncio, el valor de esta unidad es de 4.800.000 pesos.



AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.