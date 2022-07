El usado del día: excelente Volkswagen Gol 2017

Claramente, uno de los hitos de Volkswagen en Argentina es el Gol, el mítico hatchback compacto que durante décadas fue vendido en nuestro país, y si bien se despidió el 31 de diciembre, se espera que una nueva generación vea la luz en el próximo tiempo, con la particularidad de que no se trataría de un auto (Hatch), sino de un SUV.

Si bien era uno de los modelos más vendidos del país, el vehículo no pudo sumar el control de estabilidad, un componente de seguridad obligatorio de acuerdo con las nuevas normativas que comenzaron a regir a partir del 1 de enero de este año para todos los 0km.

Aun así, en el mercado de los usados sigue siendo uno de los favoritos a tal punto de que en los últimos meses estuvo liderando.

Para este último día hábil de la semana, te traemos un excelente Gol de 2017 versión Highline de color negro y con 46.000 kilómetros.

La motorización de este modelo se encuentra compuesta por un propulsor 1.6 litros naftero de 101 CV y 154 Nm de torque, asociado a a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera.

En dimensiones, posee 3.899 mm de largo, 1.656 mm de ancho, 1.464 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.466 mm. La capacidad del tanque de combustible es de 55 litros, mientras que el baúl posee 285 litros. El peso total es de 1.036 kilos.

En equipamiento, tiene levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, espejos retrovisores con comandos eléctricos, cierre centralizado, sensores de estacionamiento traseros, faros rompeniebla, frenos ABS, dos airbags (frontales), alarma antirrobo, inmovilizador electrónico, llantas de aleación de 16 pulgadas, volante multifunción, sistema multimedia Discover Media con navegador satelital y AppConnect (radio AM/FM, aux-in, tarjeta SD, Bluetooth, CD, MP3, USB), pantalla táctil de 6,33 pulgadas, manos libres, cámara de marcha atrás, comandos por voz, instrumental analógico con display central, entre otros.

¿Cuánto sale este Volkswagen Gol 2017? Según la publicación, el valor es de 2.800.000 pesos. Además, el aviso revela que se puede financiar hasta el 60 por ciento del vehículo con tasa fija en pesos y hasta 60 cuotas totalmente congeladas.

