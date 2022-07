Urban Cruiser Hyryder, Toyota reveló el SUV compacto que llegaría al país

Toyota acaba de presentar el nuevo Urban Cruiser Hyryder, un inédito SUV compacto que acaba de ver la luz en Tailandia y se espera que sea una de las grandes apuestas de la marca japonesa en los mercados emergentes.

Entre las regiones y los países previstos no sólo se encuentra el sudeste asiático, sino también Oceanía, China, Japón y Sudamérica. ¿Por qué decimos que tiene chances de llegar al mercado argentino? Si bien no hay anuncios oficiales, la presentación de este modelo no es una casualidad. Se trata del derivado SUV de la próxima generación del Yaris que actualmente se vende en nuestro país (con excepción del GR Yaris).



El famoso compacto ofrecido en versiones hatchback y sedán tendrá un cambio generacional en agosto (al menos en Asia) y se espera que tarde o temprano llegue a la línea de montaje brasileña para abastecer al resto de Sudamérica. De ser así, el nuevo SUV compacto sería una gran alternativa para la región, ya que desde hace tiempo Toyota se encuentra siguiendo de cerca este segmento con el objetivo de lanzar un modelo más pequeño que el Corolla Cross.

El próximo Yaris tendrá la nueva plataforma DNGA, una base un poco más económica que la TNGA de Corolla. Si en Brasil reciben esta estructura para elaborar la nueva generación del Hatch-Sedán, la compañía japonesa podrá optar por varias alternativas para lanzar un SUV compacto regional.





Urban Cruiser Hyryder sería una gran opción, ya que como mencionamos anteriormente contará con los mismos componentes del Yaris, pero también hay otros modelos que podrían derivar de la plataforma TNGA. Entre ellos se encuentra el Yaris Cross, un SUV compacto comercializado en otras regiones del mundo (basado en el Yaris europeo) y con un equipamiento bastante parecido al de su hermano mayor, el Corolla Cross.



Pero volvamos a la presentación del día, ¿cómo es el nuevo Urban Cruiser Hyryder?

Desarrollado en asociación entre Toyota y Suzuki, el nuevo sport utility tiene líneas bien atractivas. En el frente se destacan faros LED divididos (diurnos a la altura de la parrilla y los de posición por debajo), una gran presencia de cromados, mientras que en la zona inferior tiene una rejilla de dimensiones generosas. Las medidas son las siguientes: 4,37 m de largo, 1,80 m de ancho, 1,64 m de alto y 2,60 m de distancia entre ejes.

En cambio, en el sector trasero tiene ópticas horizontales con un dibujo interno con tecnología LED, mientras que a lo ancho de la tapa del baúl se encuentra un listón cromado que le otorga un estilo más lujoso.



Por dentro, el instrumental y la consola central son atractivos, en especial por la gran cantidad de configuraciones que ofrecen los diferentes displays. Desde el punto de vista del equipamiento y la seguridad, no se revelaron demasiados detalles, aunque se espera que en el caso de llegar a nuestra región se aumenten los niveles de estas dos categorías.

Debajo del capó cuenta con motorizaciones híbridas, compuestas por un propulsor 1.5 a combustión acompañado de uno eléctrico. También posee una mecánica de misma cilindrada pero convencional (sólo combustión) La diferencia se encuentra en que algunas versiones (de entrada y de mitad de gama) contarán con un sistema “suave”, mientras que las variantes más equipadas contarán con un sistema híbrido “fuerte”. A continuación, mirá las diferentes imágenes.