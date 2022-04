Royal Enfiel Meteor 350 ya a la venta: precios y características

A finales de febrero, se anunció la producción y lanzamiento de la Royal Enfield Meteor 350 en nuestro país. Se trató, sin dudas, de uno de los lanzamientos del año dentro del mercado de motos.

Ahora se conocieron los precios al público del momento, que lo deja en un plano muy competitivo por prestaciones, características y calidad de materiales y terminaciones.

Según el sitio especializado La Moto, Royal Enfield es una de las marcas que más ha crecido en nuestro país en los últimos tiempos, incluso con un catálogo de productos reducido. Es por eso que la presentación de Meteor es tan importante, ya que además de engrosar su line-up, le abre la posibilidad de ingresar al mundo Royal Enfield a nuevos usuarios.

La Meteor 350 fue lanzada mundialmente en noviembre del 2020 en India, y se trata de uno de los desarrollos más modernos de la marca. Incluso le valió la obtención de prestigiosos premios de la prensa especializada como el galardón a la Moto del año 2021.

En ese sentido, agrega La Moto, la Meteor 350 es “pura sensaciones” y toma todo lo bueno que transmite la Interceptor 650, pero sobre una nueva plataforma (denominada J), incorporando tecnología como el navegador y, todo esto, manteniendo los costos a raya para convertirse hoy en el producto más económico con el que cuenta Royal Enfield en nuestro país. Dejando de lado segmentos y posicionamiento, hoy por hoy, esta Royal Enfield Meteor 350 es una de las motos de mejor relación precio/producto de nuestro mercado. Ofrece realmente mucho, por “poco”.

La Meteor 350 está construida alrededor de una plataforma completamente nueva de 350 cc. De esta manera, obtiene un nuevo motor, así como un nuevo chasis. El nuevo bloque es un monocilíndrico de 349 cc, SOHC de 2 válvulas, con inyección electrónica, refrigerado por aire y aceite, que genera 20,2 CV a 6.100 rpm y 27 Nm de par máximo a 4.000 rpm.

Durante su presentación internacional, Royal Enfield aseguró que el nuevo motor ofrece una distribución de par más amplia, en todo el rango de revoluciones, desde alrededor de las 2.400 rpm, hasta las 4.500 rpm. El motor también utiliza un eje de equilibrado primario para reducir las vibraciones. La caja de cambios es de cinco velocidades, y emplea una quinta marcha con sobremarcha para una conducción relajada en rpm y que beneficia directamente el bajo consumo de combustible.

En relación a las versiones, por encima de la versión Fireball, la más básica y económica, se posiciona la Stellar que agrega un cómodo respaldo para el acompañante además de los cromados en el escape y el manillar y un emblema sobre el tanque en relieve que le otorga mayor jerarquía. Como tope de gama aparece la Supernova, que a lo ya mencionado en la Stellar, agrega pintura bitono en tanque y cachas laterales, parabrisas, y un diamantado en los rayos de las llantas.

Respecto a los precios, son los siguientes: Royal Enfield Meteor 350 FIREBALL (rojo o amarillo): u$s 4.799; Royal Enfield Meteor 350 STELLAR (azul, rojo o negro): u$s 4.999, y Royal Enfield Meteor 350 SUPERNOVA (azul o marrón): u$s 5.299.

Para más información y detalles, recomendamos visitar la web de Royal Enfield Argentina.