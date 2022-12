Modificó su Ford Maverick y ahora es más rápida que un Corvette

El dueño de una Ford Maverick decidió modificar su pick up para ir a correr picadas en el cuarto de milla. La sorpresa del usuario fue que con algunos ajustes, su vehículo fue más rápido que una coupé deportiva.

La camioneta en cuestión pertenece a Ivan Gonzalez, que compartió su experiencia en un foro llamado Maverick Truck Club. Originalmente el producto del óvalo viene equipado con un motor 2.0 turbo EcoBoost que envía 250 HP a las cuatro ruedas a través de una caja automática de ocho velocidades.

A partir de esa base, el propietario de la Ford Maverick comenzó una serie de modificaciones para incrementar la potencia del motor. Gracias a las mejoras, ahora la pick up compacta acelera de 0 a 60 mph en tan solo 4,51 segundos, mientras que el cuarto de milla lo recorre en menos de 13 segundos, cifras dignas de un deportivo de pura cepa.

Pero para lograr esos tiempos, la Maverick en cuestión fue equipada con una cañería nueva para el turbo, que además quedó acompañado por un sistema de escape completo realizado en tres pulgadas, lo que permitió una mejor “respiración” del impulsor.

Además, el EcoBoost recibió un múltiple de admisión más generoso, sumado a un intercooler de marca Buschur que quedó exhibido en el sector frontal de la camioneta, dándole no sólo un aspecto más agresivo, sino también una reducción en la temperatura del aire en la admisión.

Por último, el motor 2.0 fue preparado para recibir una mezcla optimizada de combustible, con un 50/50 de etanol/gasolina, permitiendo generar mayor potencia y que el propulsor funcione con más presión de turbo sin riesgo de detonación. Más allá de esto, el dueño de la Maverick procedió a quitar el asiento del pasajero para alivianar un poco el peso final de su camioneta.

Si bien Gonzalez no compartió las cifras que arrojó su vehículo en el dinamómetro, se calcula que con esos tiempos de aceleración la Maverick debería tener entre 350 y 400 CV, una mejora sustancial sobre todo teniendo en cuenta la potencia de base que ofrece la pick up, que ya de por sí es elevada para una camioneta de tamaño mediano/compacto. A través del Instagram Fast Mavericks, el orgulloso dueño de esta pick up muestra a diario todo el proceso de modificaciones y además anuncia que se trata de “la Ford Maverick más rápida del mundo y la primera en bajar los 13 segundos en el cuarto de milla”.