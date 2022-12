Mirá cómo sería el nuevo Volkswagen Golf

No caben dudas de que el Volkswagen Golf es uno de los modelos emblemáticos de la historia automotriz. Quizás sea por su diseño disruptivo y el legado que dejó aquel Golf I en 1974, o porque es uno de los tres vehículos más vendidos de todos los tiempos por detrás del Toyota Corolla y las series F de Ford.

Si bien podríamos decir que a partir de la quinta generación el diseño cambió drásticamente con respecto al original, la esencia del primer hot-hatch de la historia sigue intacta.

En los últimos meses, a raíz de los futuros lanzamientos y los planes a mediano plazo que tiene Volkswagen con respecto a la electrificación total de su parque automotriz, se sospechó con que la línea del Golf llegaba a su lamentable final.

Esto se debe a la introducción de las series ID, en particular el ID.2 que parecía ser el sucesor del histórico hatch.

Finalmente, el CEO de Volkswagen Thomas Schäfer confirmó que el Golf seguirá existiendo y qué la convivencia junto al ID.2 y 3 es una posibilidad latente.

En base a esto, el usuario de Instagram @theottle publicó una serie de renders de cómo podría ser la futura generación del VW Golf.

En cuanto al exterior, se observan algunas diferencias con respecto al actual hatch fundamentalmente en la parrilla frontal, el diseño de las ópticas LED y la parte posterior del vehículo, cuyo diseño nos hacen recordar al Peugeot 308 y el SEAT León.

El autor del render no publicó las especificaciones mecánicas con las que contaría el hipotético modelo, por lo que podríamos imaginarnos que cuente con un motor eHybrid con propulsor eléctrico con batería de 13 kWh de 204 CV.

Otra alternativa es el sistema que utiliza la versión tope de gama del ID.3, con una batería de 58 kWh y una autonomía de 420 km que le brindan una potencia total de 204 CV.

Por supuesto que todo esto son especulaciones basadas en renders compartidos en redes sociales y Volkswagen aún no ha comunicado el desarrollo de una novena generación del Golf, aunque no sería extraño que en un futuro no muy lejano los de Wolfsburgo lo hagan.