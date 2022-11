Ford Bronco fue encontrado debajo del mar

El hecho ocurrió en la bahía de Maine (Estados Unidos), donde encontraron un Ford Bronco hundido en cercanías de la costa. Lo particular de esto es que la extracción del vehículo recién ocurrió 48 horas después de haber sido descubierto, por lo que no fue nada fácil removerlo.

Ahora bien ¿Qué sucedió para que el SUV haya terminado debajo del mar? Al parecer, el propietario se acercó a la costa durante la noche para dar un paseo.

El problema fue que, cuando se dio cuenta que la marea estaba subiendo rápidamente ya era tarde. Al no poder dar marcha atrás tomó la difícil decisión de dejar el vehículo allí.

Medios locales reportaron que para hacer posible el rescate necesitaron la ayuda de una plataforma y dos botes. Hubo inconvenientes para remolcarlo debido a que el Bronco tenía activado el freno de estacionamiento eléctrico y el bloqueo del diferencial trasero activado, por lo que resultó imposible realizar esta tarea.

Tuvieron que esperar a que la marea bajara para poder ingresar la grúa. “Normalmente nunca pongo una grúa en la playa. Usualmente uso el ariete para llevarlos a la orilla y luego los recojo con una grúa, pero este Ford con las cuatro ruedas bloqueadas fue demasiado fuerte”, declaró el dueño del camión.

Pero antes tuvieron que aplicar un método muy particular para acercar el Bronco a la costa: “Con la ayuda de un amigo, salimos y le pusimos un elevador de bolsas de 10,000 libras. Lo llevaron flotando de regreso a donde está un bar cercano y desde esa posición, pude conseguir una grúa allí. Fue un proceso de un día completo”, agregó.

Una vez extraído pudieron constatar el interior del vehículo, claramente en un estado deplorable, aunque no tan mal como imaginamos. La tapicería de cuero no se encontró en tan malas condiciones, aunque el sistema multimedia estaba inutilizable.

¿Qué pasó con el propietario? Nunca fue encontrado, por lo que es un misterio su paradero y el destino que tendrá el Ford Bronco.