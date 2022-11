El usado del día: Mitsubishi L200 (Triton)

Conocida en otras regiones como Triton, la Mitsubishi L200 ha tenido un exponencial aumento de ventas en nuestra región. Tal es así que en los últimos años la automotriz decidió producir la nueva generación en la planta argentina de Santa Isabel.

En esta oportunidad te traemos una unidad de la cuarta generación cuya versión fue incluida en la gama en 2013 en nuestro país como una opción más económica.

Esta Mitsubishi L200 GLS cuenta con un motor 3.2 turbodiesel conocido como L4 DOHC de 16 válvulas con inyección directa que ofrece una potencia de 170 CV y 343 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción 4x4.

En cuanto al equipamiento, incluye asientos tapizados de cuero, airbags frontales para el conductor y el acompañante, aire acondicionado, sistema multimedia con bluetooth, frenos ABS, control de estabilidad, entre otros elementos.

Las dimensiones de esta camioneta son de 5,11 metros de largo, 1,78 metros de alto, 1,75 metros de ancho y una distancia entre ejes de 3 metros.

¿Cuánto cuesta esta Mitsubishi L200 de 2018? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 8.800.000 pesos.

