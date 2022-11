El usado del día: Volkswagen Gol con solo 22.000 km

La historia del Volkswagen Gol es netamente regional, concebido en 1980 principalmente para el mercado brasileño para reemplazar mítico Beetle que se producía en el país vecino bajo el nombre de VW Tipo 1.

En 1993 llegó a la planta bonaerense de General Pacheco para ser fabricado allí hasta 2003, cuando se tomó la decisión de separarlo de la línea de montaje para directamente importarlo desde Brasil hasta 2021, cuando dejaron de llegar los últimos modelos debido a la falta del control de estabilidad que es obligatorio en todos los 0km.

En esta oportunidad y con motivo del cese de su producción en diciembre de este año, te traemos un Volkswagen Gol Trend de 2020.

Es propulsado por un motor 1.6 de cuatro cilindros en línea que ofrece una potencia de 10 CV y 151 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

En cuanto al equipamiento, ofrece asientos tapizados de tela con ajuste en altura solo en el espacio del conductor, aire acondicionado, cierre centralizado de puertas, computadora de abordo, sistema multimedia compatible con Bluetooth y lector acompañado por seis parlantes, airbags frontales para el conductor y acompañante, alarma e inmovilizador del motor, frenos ABS, entre otros elementos.

Las dimensiones de este hatch de cinco puertas son de 3,89 metros de largo, 1,89 metros de ancho, 1,46 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,46 metros. Además, cuenta con una capacidad máxima en el baúl de 283 litros.

¿Cuánto cuesta este Volkswagen Gol Trendline de 2020 con solo 22.000 kilómetros? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.250.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.