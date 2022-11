El usado del día: Ford Fiesta Hatchback

Al momento de su lanzamiento en 1976, el Ford Fiesta representó un hito dentro de la firma norteamericana. Esto debido a que fue el primer vehículo con carrocería hatchback que presentada al mundo la automotriz.

Rápidamente, se ganó un lugar dentro del mercado europeo para luego ser expandido a diferentes regiones del mundo, hasta llegar a Brasil a mediados de los ’90 para competir en un segmento al rojo donde el Renault Clio estaba marcando tendencia.

Para este viernes, te traemos un Ford Fiesta Kinetic Design SE de 2015 con 66.292 km.

Es propulsado por un 1.6 de cuatro cilindros en línea que entrega una potencia de 120 CV y 152 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

En cuanto a equipamiento, ofrece asientos tapizados de tela, dos airbags frontales para el conductor y acompañante, dirección asistida, frenos ABS, control de estabilidad, aire acondicionado manual, sistema multimedia SYNC con sistema de audio de cuatro parlantes, computadora de abordo, alarma antirrobo, entre otros elementos.

Las dimensiones de este hatch son de 3,96 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,46 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,48 metros. Además de contra con un rodado de 15 pulgadas, tiene un baúl con una capacidad de 281 litros.

¿Cuánto sale este Ford Fiesta Kinetic Design SE? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.020.000 de pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.