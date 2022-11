RAM presentó una inédita versión de su pick up con estilo retro

La música norteamericana está fuertemente ligada al género country y RAM aprovechó esa unión para fabricar una de las versiones más exclusivas hasta el momento de su pick up 2500. Se denomina Traveller y fue construída en honor al cantante Chris Stapleton, que tiene una gran debilidad por las camionetas de la marca del carnero.

Inspirada en una versión presentada a fines de la década del 70, esta RAM 2500 luce personalizada pero de una manera muy particular. Por fuera se destaca una carrocería con una terminación bitono y una tonalidad muy particular, más propia de la década del 80 que de una pick up actual.

Por eso se pueden apreciar diferentes tonos de marrón, sumado a una franja que atraviesa toda la carrocería para aportar ese aspecto retro que a su vez transmite cierta nostalgia. Por su parte, la trompa no solo incorpora una enorme parrilla cromada, sino que también muestra un carnero bien plantado sobre el extremo del capot.

Por último, para rematar el aspecto clásico del exterior llaman la atención las llantas con un diseño específico que intenta emular las de aquellas camionetas de hace 40 años, pero utilizando al mismo tiempo un aspecto moderno.

Por su parte, en el interior se puede apreciar todavía más esa inspiración en lo retro. Los tapizados son de un cuero de color marrón oscuro pero a su vez incorporan detalles de color rojo en el centro de las butacas y los apoyacabezas. Justamente esa tela se remite a la campera que utilizó Stapleton en la portada del disco que le dio el nombre a esta versión especial, Traveller. Cabe destacar que esa denominación aparece repetidas veces en la carrocería y también en el interior.

Pero volviendo al interior, todo el panel de instrumentos está recubierto en una tonalidad clara para darle ese look tan característico de los años 80. Sin embargo, el toque moderno está en el elevado nivel de tecnología y calidad que se puede apreciar apenas uno se sienta detrás del volante.

En cuanto a la motorización, cabe recordar que la versión 2500 de la RAM viene con un impulsor turbodiésel de seis cilindros en línea con 6,7 litros que desarrolla más de 400 HP y se combina a una caja automática de seis velocidades.