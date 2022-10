El usado del día: Volkswagen Amarok Comfortline V6

Uno de los modelos más exitosos de Volkswagen en nuestro país es la Amarok. La pick-up mediana es producida en la planta de General Pacheco desde 2010 y a lo largo de su ciclo de vida atravesó por diferentes ediciones. Sin embargo, las que más marcaron una era son las versiones con motorizaciones V6.

Entre las diferentes variantes, la más “económica” con esta mecánica es la Comfortline y justamente para hoy te traemos una configuración de estas características.

Correspondiente al año 2020, color plata, con 78.000 km y del año, esta unidad es una buena alternativa para aquellos que quieran un propulsor potente, y un equipamiento no tan completo

La motorización es un 3.0 biturbodiésel de 224 CV y 51,6 Kgm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. La tracción es 4x4 (con baja y alta).

En equipamiento cuenta con tapizados de tela, pantalla táctil de 6,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play (sistema Composition Media), sensores de estacionamiento, anclajes Isofix, rueda de auxilio de misma medida, bloqueo de diferencial trasero, control de descenso, airbags frontales y laterales delanteros de cabeza y tórax, control de tracción y estabilidad, sistema de frenos a disco, control de tracción y estabilidad, climatizador semiautomático, control de descenso, portón de caja con cerradura, entre otros.

¿Cuánto sale esta Volkswagen Amarok Comfortline V6? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 10.500.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.