El usado del día: Honda Civic EX-L de 2019

En sus 50 años de vida el Honda Civic se ha consolidado como uno de los modelos más vendidos del mundo. En varias regiones se lo ofrece con carrocerías sedán o hatchback, aunque la última variante sigue en deuda en nuestro país.

En esta oportunidad te traemos un Civic EXL de 2019 con poco más de 49.000 kilómetros. Es propulsado por un motor 2.0 de cuatro cilindros de 154 CV y 193 Nm de torque, asociada a una caja automática CVT de siete velocidades y tracción delantera.

En cuanto a las dimensiones este sedán tiene una longitud de 4,63 metros, 1,79 metros de ancho, 1,43 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,70 metros. Además de tener un peso total de 1.284 kgs, su baúl cuenta tiene una capacidad de 520 litros.

Fabricado en Brasil, en el habitáculo podemos encontrar airbags delanteros, traseros y laterales, instrumental completamente digital, central multimedia de siete pulgadas, volante con múltiples funciones disponible para el conductor, climatizador automático, freno de estacionamiento eléctrico, cámara en la parte posterior del vehículo, sistema de estabilidad y frenos ABS, sistema de audio con Display LED, entre otros asistentes y elementos.

Como “Bonus Track” podemos agregar que esta versión, cuando desembarcó en la región en 2017, fue catalogada como una de las más seguras por los determinados entes de regulación debido a sus prestaciones.

¿Cuánto cuesta este Honda Civic EX-L 2019? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 7.040.000 pesos.

