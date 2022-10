El usado del día: Chevrolet Cruze LTZ

El Chevrolet Cruze es uno de los autos más exitosos de los últimos tiempos y uno de los sobrevivientes del segmento, en especial porque con el avance SUV cada vez quedan menos modelos de este tipo.

A su vez, Argentina es el único país donde se sigue produciendo y todavía se espera que continúe un tiempo más en la línea de montaje.

El elegido de hoy es justamente un Chevrolet Cruze del año 2017 con 86.839 kilómetros, color plata, correspondiente a la versión LTZ. La silueta es cinco puertas.

La motorización se encuentra representada por un propulsor 1.4 turboalimentado de 153 CV y 245 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

En equipamiento, cuenta con seis airbags, control de estabilidad, control de tracción, alerta de presión de neumáticos, pantalla táctil de siete pulgadas, climatizador automático, tapizado de cuero, techo corredizo, sensores de estacionamiento traseros, GPS, faros antiniebla delanteros y traseros, control de velocidad crucero, cámara de marcha atrás, techo solar, llantas de aleación, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Chevrolet Cruze hatchback del 2017? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.210.000 pesos.

