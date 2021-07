Atención: Citroën lanzó el C4 Cactus Feel Pack Plus

Stellantis lanzó a la venta en Argentina el C4 Cactus Feel Pack Plus, una nueva variante intermedia de la SUV de Citroën para el segmento chico (B).

El modelo viene a posicionarse a mitad de camino entre las versiones Feel Pack y Shine, que se comercializan desde finales del 2018. Llega importado de Brasil y ya está a la venta en nuestro mercado.

No hay novedades mecánica, ya que tiene la misma mecánica de los C4 Cactus Feel, Feel Pack y Rip Curl: un motor 1.6 16v VTi de 115 cv de potencia y 152 nm de torque, combinado con caja manual de cinco velocidades o automática Aisin con convertidor de par y seis velocidades. La tracción es delantera.

Para destacar, en relación al Feel Pack, este nuevo Feel Pack Plus agrega barras de techo, volante de cuero bitono y tapizado en cuero.

La versión Feel Pack Plus se puede ofrecer con pintura de carrocería monotono o bitono, algo que no está disponible en la variante Feel Pack.

Los precios: C4 Cactus 1.6 VTi Feel Pack Plus Manual Monotono, 2.707.700 pesos; C4 Cactus 1.6 VTi Feel Pack Plus Manual Bitono, 2.732.700; C4 Cactus 1.6 VTi Feel Pack Plus Automático Monotono, 2.767.200 pesos; C4 Cactus 1.6 VTi Feel Pack Plus Automático Bitono, 2.767.200 pesos. La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.