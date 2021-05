El usado del día: Ford F-100 XLT 2009 con ¡93.000 km!

Para nuestra recomendación de 25 de Mayo, hemos elegido una camioneta grande que se destaca entre los mejores autos usados publicados en Napsix.

Hablamos de una Ford F-100 modelo 2009, versión XLT y con apenas 93.000 kilómetros, en excelente estado. Dice la descripción del aviso: “Vendo Ford F-100 modelo 2009 3.9 TDI XLT con 93.000km. Paragolpe delantero, trascero y grilla cromados, llantas de aleación de aluminio, barra protectora de luneta, ganchos de remolque delanteros, luneta trasera deslizante, asiento del conductor regulable en altura, alarma de luces encendidas, radio AM/FM con CD lectura de MP3 y entrada auxiliar, ABS, airbag para conductor, vidrios eléctricos, el del conductor con one touch, espejos eléctricos, aire acondicionado, dirección asistida, diferencial autobloqueante, alarma con cierre centralizado, pintura original de fabrica. Inmaculada, digna de ver. Titular”.

El precio de la Ford F-100 no es informado, por lo que recomendamos llamar al vendedor. En este link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay más fotos y el contacto del propietario.

