Ya está en venta en Argentina en Lexus IS: ¿cuánto cuesta?

Lexus Argentina lanzó a la venta en el país el Lexus IS, el sedán mediano (segmento D) de la división de lujo de Toyota.

Este modelo viene a reemplazar al IS lanzado a la venta en mayo del 2019 y compite contra los clásicos del segmento de las marcas alemanas como el Audi A4, el BMW Serie 3 y el Mercedes Benz Clase C. El Lexus IS viene importado desde Japón.

Respecto a las mecánicas, no hay novedades ya que continúa con las motorizaciones ya conocidas: una turbo naftera, la IS 300 F-Sport, cuatro cilindros 2.0 turbo, 245 cv de potencia, 350 nm de torque, caja automática de ocho cambios con convertidor de par; y otra híbrida: 300h Luxury, cuatro cilindros 2.5 atmosférico, motor eléctrico, potencia combinada de 219 cv, torque combinado no informado y caja automática eCVT. En ambos casos la tracción es trasera.

Ahora el modelo sumó el paquete Lexus Safety System de serie, que incluye varias asistencias a la conducción (ADAS), como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, sistema de mantenimiento de carril y faros adaptativos.

Por razones no explicadas, los precios aumentaron entre 22 mil y 30 mil dólares con respecto a las mismas versiones y con las mismas motorizaciones lanzadas en hace casi dos años.

Los precios: IS 300h Luxury Sedán, 76.550; IS 300 F-Sport Sedán, 94.765 dólares. La garantía general es de cinco años o 150 mil kilómetros, mientras que la garantía para el sistema híbrido y las baterías es de ocho años o 160 mil kilómetros.