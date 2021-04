Volkswagen Argentina fabricará 25.000 Taos al año, 80% para exportar

Volkswagen Argentina celebró este viernes el inicio de producción del Taos, el primer SUV que la marca produce en el país, en su Centro Industrial Pacheco.

Más allá del acto protocolar, que reflejamos en esta nota, Volkswagen dio detalles interesantes sobre la producción el Taos y cómo se adaptó la planta Pacheco para producirlo.

En ese sentido, se informó por ejemplo que el Taos se hace en la línea de montaje que dejó vacante Suran a mediados del 2019. Pero además, significó la llegada a Argentina de la Plataforma MQB-A además de construir una nueva planta de Pintura en la fábrica.

Según detalló el sitio especializado Autoblog, Taos usa la MQB-A1 para el segmento C (compacto), que comparte con modelos que van desde los actuales VW Golf al Audi TT, incluyendo a la futura camioneta Tarok. Esta pick up compacta, que competirá contra la Fiat Toro, tiene grandes chances de producirse en Argentina, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales.

La planta de VW en Pacheco abastecerá a los mercados de toda América Latina, excepto México, que ya comenzó con su propia producción para alimentar su mercado interno y exportar también a Estados Unidos y Canadá. La Taos también se produce en Rusia (abastecerá a Europa y Asia) y China (donde se vende desde hace dos años, con el nombre Tharu).

Para lograr este hito industrial, Volkswagen invirtió 650 millones de dólares, que además de incluir la nueva línea de montaje y la flamante planta de Pintura, sirvió para ampliar la capacidad total de producción de Pacheco.

Con las Amarok y Suran, Volkswagen Argentina venía trabajando a un ritmo de 24 autos por hora (unas 85/90 mil unidades al año), con 30% de automatización en los procesos. Ahora, con el inicio de la producción de Taos, que convivirá con Amarok, pasará a 32 autos por hora (120 mil al año en dos turnos de trabajo), con 65% de automatización.

Según se aclaró, la inversión en procesos automáticos no demandó la contratación de nuevo personal, pero asegura la continuidad de los 3.920 operarios que hoy trabajan en Pacheco.

En ese sentido, se aclaró además que de Taos se planean producir unas 25.000 unidades, de las cuales casi 5.000 serán destinadas al mercado interno, para el resto ser exportadas a toda Sudamérica y Centroamérica menos México.