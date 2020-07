Top 10 de ventas de vehículos según marca y modelo

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante junio del 2020 ascendió a 36.991 unidades, lo que representa una suba de 2,3% interanual ya que en el mismo mes del 2019 se habían registrado 36.161. De esta forma se alcanza los 153.099 patentamientos acumulados en la primera mitad del año.

Es el primero número positivo interanual mensual desde mediados del 2018, cuando estalló la crisis de deuda, devaluación e inflación sostenida. Que este dato aparezca en plena pandemia es sin dudas destacable y, para muchos, muestra que hay un consumo potencial esperando mejoras en la economía en general para volver a comprar.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, explicó que "tal como veníamos adelantando, cuando se produjo la apertura de los salones de venta, la gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes. Eso explica haber podido volver a crecer de forma interanual, luego de 24 meses durísimos de caída ininterrumpida”.

Y añadió: “No podemos perder de vista que el 2020 será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy malo para el sector. También queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock. Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no sólo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir".

Si analizamos las ventas por marcas, Volkswagen se mantiene al tope, seguida por Renault y Chevrolet.

1) Volkswagen 6.459 unidades

2) Renault 4.675

3) Chevrolet 4.112

4) Fiat 3.883

5) Toyota 3.698

6) Ford 3.377

7) Peugeot 2.490

8) Nissan 1.549

9) Jeep 1.241

10) Citroen 1.173

Si analizamos el panorama por modelo vendido, Chevrolet Onix, como era previsible, se ubica en el primer lugar, acompañado por dos Volkswagen, el previsible Gol Trend y el sorpresivo T-Cross.

1) Chevrolet Onix 2.093

2) Volkswagen Gol Trend 1.607

3) Volkswagen T-Cross 1.301

4) Peugeot 208 1.122

5) Renault Nuevo Sandero 1.068

6) Ford Ka 976

7) Volkswagen Nuevo Polo 943

8) Toyota Etios 889

9) Fiat Cronos 806

10) Jeep Renegade 790

En relación a los comerciales livianos (camionetas), el líderazgo sigue siendo de Toyota Hilux, pero seguida muy de cerca por Volkswagen Amarok. El podio lo completa Ford Ranger.

1) Toyota Hilux 1.551

2) Volkswagen Amarok 1.501

3) Ford Ranger 1.121

4) Fiat Toro 763

5) Chevrolet S10 706

6) Renault Kangoo II 569

7) Fiat Nuevo Fiorino 440

8) Nissan Frontier 325

9) Fiat Strada 244

10) Peugeot Partner 227