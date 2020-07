Videos: conocé esta tremenda Toyota con 56 cambios

Los amantes de las pick ups son personas muy especiales y si a eso le sumamos el fanatismo por las travesías, las cosas se potencian. Por eso no nos sorprendió que en Estados Unidos, donde las cosas pueden potenciarse todavía más, un amigo metió toda la mano que pudo en los fierros de su Toyota Tacoma.

La historia de “Big Mike”, según la cuenta el sitio especializado Auto Test, está documentada paso a paso: desde que fue comprada hasta que recibió el primer golpe de un changuito del supermercado o cuando estacionó por primera vez al lado de otra Tacoma.

Vayamos por partes. La idea del dueño, un fanático del off road, era conseguir una cabina y media con caja manual, pero Toyota no ofrecía esa configuración. Así que no le quedó otra que ir por una TRD Sport, una variante bastante peculiar que no pudo conseguir en ningún concesionario de la zona durante meses.

Finalmente, tras la gestión de un conocido que trabajaba en un concesionario cerca de la fábrica en San Antonio, Texas, en abril del 2016 le entregaron la Tacoma tras hacer un pedido customizado directamente a Toyota.

Una vez que se la entregaron, arrancó la transformación. En noviembre le cambió las cubiertas por unas all terrain 285/70 y metió mano en los diferenciales, en la suspensión y en la caja de transferencia. A partir de ahí, la Tacoma ya era 4,7 veces más “lenta” o sea entregaba casi 5 veces más torque que una Tacoma normal. A esa altura, la Tacoma ya tenía 24 marchas para adelante y 4 de reversa, entregando una relación de arrastre de 235:1.

Los cambios siguieron a tal punto que hasta decidió cortar parte de la caja para mejorar la longitud y hacerla más capaz para el off road. Después, más y más fierros, nuevos neumáticos de 40”, recorte de paragolpes para que puedan entrar y cámara delantera para tener visual del camino.

El nivel de detalle de la transformación es tal que su dueño publicó hasta las calcos que le fue agregando y el momento en que le ¡graffitearon! la chata. Finalmente, en abril del 2018, le pusieron una tercera caja para alcanzar una relación de 580:1, con 56 cambios.

Los videos muestran su desempeño en descensos (sin conductor y totalmente controlado) y una “quema de neumáticos” que muestra la brutalidad de la relación que alcanzaron en piso mojado y la velocidad a la que puede moverse la Tacoma. Sólo en Estados Unidos.