¿Avaro extremo? Tu auto está en peligro si andás con poca nafta

Existen aquellos a quienes no les tiembla ni un poco la mano al circular con el foco de reserva de combustible encendido constantemente y, aunque algunos dicen que no pasa nada, los autos están preparados para circular así (lo cual es correcto pero no constantemente).

Es por esto que sí podés dañar algunos componentes si se vuelve una práctica común para vos que, ojo, incluso puede traer reparaciones costosas, que te obligaría a comprar un nuevo auto.

El sitio especializado Sólo Autos, de México, repasó lo que más sufre en nuestro vehículo si somos de esos que anda con apenas una gota de nafta en el tanque. A saber.

Bomba de combustible

Este dispositivo se encarga de mandar el combustible al motor, pero cuando se circula siempre con poca nafta, el auto estará usando aquel que se queda en el fondo y arrastra las impurezas que se encuentran justamente en la nafta.

Si bien para eso está el filtro que las retiene, para evitar que lleguen a la bomba, a largo plazo si constantemente circulas con poca nafta, el filtro podría obstruirse y habría que cambiarlo.

Esto además provocaría que la nafta no pase en la misma cantidad provocando una pérdida de potencia del motor y si ésta trabaja con escasez del preciado combustible, no va a trabajar correctamente, succionaría aire y seguramente se sobrecalentaría, hasta el punto de poder dañarse.

Daño al motor

Ahora bien, si la bomba de gasolina no manda la cantidad adecuada de combustible, seguramente no todos los cilindros estarían recibiendo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Esto ocasionaría que el motor empiece a cascabelear y generar daños en pistones o válvulas, que puede ocasionar gastos más costos.

La bomba es incapaz de succionar del tanque el combustible necesario y podría hacer que alguno de los cilindros reciba poca gasolina y dañarse.

Convertidor catalítico

Es el menos probable de los daños posibles, pero puede pasar sobre todo si se circula a altas revoluciones con poco combustible.

La señal que le mandamos a la computadora del auto es la de pedir más combustible y aire al revolucionar el motor. Si no se obtiene la gasolina necesaria, el carburante puede pasar a los ductos de escape y llegar al convertidor catalítico en cantidades mayores con las que éste no puede lidiar.

Si bien este tipo de condiciones sucede en casos extremos, la continua y repetida manía de conducir con poco combustibles puede ofrecer riesgos reales al motor.

Insistimos que lso autos no están diseñados para circular mucho tiempo con la reserva, por es justamente un situación que los fabricantes consideran excepciones y de rápida modificación. Así que ya saben amigos, a dejar el avaro extremo que tenemos dentro en casa y a ponerle nafta al auto, que se va a poner contecto.