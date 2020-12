Conocé Magnite, el pequeño de Nissan con súper precio

Por el momento no hay información oficial, pero la prensa brasileña no duda: Nissan hará el Magnite en ese país con una base derivada del Renault Kwid y que reemplazará de cierta forma al desaparecido March. No hay fecha cierta, pero todo parece indicar que sería para comienzos del 2022, detalla el sitio especializado CarsDrive.

Mientras tanto, el Magnite ya comenzó su vida comercial en India, donde fue desarrollado, al igual que el Kwid. Considerado uno de los lanzamientos más estratégicos de Nissan en este gran mercado, parece haber caído muy bien en el gusto local, con más de 5 mil pedidos, generando listas de espera. En las ciudades más grandes, estas listas llegan hasta los 8 meses.

La estrella de esta fuerte demanda es la versión de entrada de gama, llamada XE, que cuesta sólo 499.000 rupias, que equivalen a 6.792 dólares al cambio directo o 563.520 pesos argentinos (la mitad que el 0km más barato del mercado argentino). Para poder comparar, el modelo más barato siguiente es el Kia Sonet, que arranca en 671 mil rupias.

Esta versión del Magnite no trae llantas de aleación ni embellecedores, central multimedia ni los llamativos faroles LED en el paragolpes. Pero sí viene con el rack en el techo, ABS y doble airbag, levantavidrios eléctricos y panel interior en dos tonos. Nada mal por ese precio.

El resto de las versiones se llaman XL, XV, XV Premium e XV Premium, llegando a un precio de 945 mil rupias. Hay dos opciones mecánicas: 1.0 de 3 cilindros en versión aspirada de 72 cv de potencia, y la turbo con alrededor de 100 cv. Las cajas pueden ser manual de cinco marchas o automática de tipo CVT.

La arquitectura debajo del Magnite es la CMF-A+, versión modificada de la plataforma del Renault Kwid y usada también en productos derivados de éste, como la minivan Triber o el futuro crossover Kiger. El Magnite mide menos de 4 metros, una categoría de autos que en India paga menos impuestos.

Las especulaciones indican que el Magnite se va a hacer en Brasil al lado del Kwid, bajo la nueva estrategia global de la alianza, y de ahí llegará a Argentina.