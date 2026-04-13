Mató a un amigo en su cumpleaños y grabó un video antes de ser detenido: "En defensa propia actúo a disparar"

Tras grabar un video adjudicándose el asesinato de su amigo, Enzo Escalante (31) se entregó este lunes por la mañana luego de pasar horas prófugo. La víctima fue Jonatan "Guasón" Romero (30), quien murió al recibir múltiples impactos de bala. Todo ocurrió a raíz de una discusión en el cumpleaños del asesino.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 6.40 en una vivienda sobre la avenida de Escalante. Romero fue encontrado por la policía sobre un camino de ripio con un disparo certero a la altura del corazón; a pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Perrando, falleció a los pocos minutos.

En el video difundido antes de su entrega a las autoridades, Escalante relató que el conflicto escaló cuando la víctima mantuvo una fuerte discusión con su madre. "Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía porque yo también tengo hijos", inició el descargo.

Según su relato, al intentar expulsar a Romero de la propiedad, comenzó un forcejeo que terminó con el fallecido asestándole una puñalada en el brazo: "Él viene corriendo y me encaja un puntazo en el brazo izquierdo", afirmó el acusado mientras mostraba la herida a cámara.

Tras el ataque, Escalante alegó que alguien le facilitó un arma de fuego. "Me puse ciego. Actué en defensa propia. Fue un segundo. Estoy totalmente arrepentido", sentenció en el clip donde también desligó a su pareja de cualquier responsabilidad.

Cómo sigue la investigación tras su entrega

Si bien el acusado buscó instalar la figura de la legítima defensa, las pruebas recolectadas en el barrio Villa Don Andrés sugieren una escena de alta violencia.

Concretamente, los peritos secuestraron un total de 12 vainas servidas. Lo llamativo es la presencia de dos calibres distintos: seis de calibre .40 mm y seis de 9 mm, lo que despertó dudas sobre la posible participación de más armas o tiradores de lo explicado por el homicida.

Por lo tanto, Escalante quedó detenido a disposición del Equipo Fiscal N° 2 bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, definida por la fiscal Ana González Pacce.