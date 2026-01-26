Más cambios en el Gobierno: renunció el director del Renaper y ya nombraron a su reemplazante

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos como titular del Renaper y designó en su lugar al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

El presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos al cargo de Director Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y designó en su lugar al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, según se establece en un decreto oficial.

La dimisión del contador Pablo Luis Santos se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2026. En el texto del decreto, el Poder Ejecutivo agradeció expresamente los servicios prestados durante su gestión al frente del organismo, que funciona como entidad descentralizada en la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior.

El mandatario dispuso la designación de Pérez Lorgueilleux como nuevo Director Nacional del Renaper, cargo que asumirá también desde el 1° de febrero de 2026. El funcionario designado es abogado y tendrá a su cargo la conducción del organismo responsable de la identificación y documentación de las personas en todo el territorio nacional.