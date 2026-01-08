Macron anuncia que Francia se opondrá al pacto comercial entre la UE y el Mercosur

El presidente francés, Emmanuel Macron , anunció este jueves que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

En un comunicado, Macron advirtió de que la más que probable firma del pacto por parte de la UE "no es el fin de esta historia" y justificó su oposición a la que sería la mayor área de comercio libre del mundo por "un rechazo político unánime" en Francia.

Para evitar la ratificación de este acuerdo, París necesitaría una minoría de bloqueo en el seno de la UE que, actualmente, parece estar fuera de su alcance.

En plenas protestas por parte del sector agrícola francés, que hoy llegaron hasta París, Macron saludó los "progresos indudables" de la Comisión Europea respecto a las exigencias de Francia respecto ciertos aspectos del acuerdo.

Sin embargo, el mandatario puso como ejemplo de la amplia oposición al pacto "los recientes debates llevados a cabo en la Asamblea Nacional y el Senado" de Francia.

El jefe de Estado aseguró que "seguirá luchando" para que la Comisión Europea (CE) "ponga en marcha" las medidas que ha prometido "para proteger" a los agricultores franceses.

Macron se refirió así a las llamadas 'cláusulas espejo', que, por ejemplo, certificaría que la carne de Brasil o Argentina cumpliese con las normas sanitarias y ambientales de la UE; y a las salvaguardas, un mecanismo de freno si las importaciones masivas -en este caso procedentes del Mercosur- hundiesen los precios en Francia.

Para bloquear el acuerdo, Francia necesitaría al menos cuatro países del Consejo Europeo que representen más del 35 % de la población del bloque, algo que, en este momento, parece complicado de conseguir debido al esperado cambio de posición de Italia.

Otra de las vías posibles es que los europarlamentarios no ratifiquen el pacto o que se pronuncien en favor de un análisis del mismo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

