Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación pública

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 10

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 10

Contenido externo

Marca Mejor Luján amarillo (1)

Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Pública Nro. 10

Te Podría Interesar

Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CENTRALIDAD RUTA 15 PERDRIEL TRAMO QUINTANA – OLAVARRIA”

Expediente Licitatorio N° 442-2026

Presupuesto Oficial: $ 1.498.160.744,00

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 18 de febrero de 2026 a las 10:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

Archivado en

Notas Relacionadas