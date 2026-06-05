Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26

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Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26 “ALQUILER DE RIPIERA PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS POR DOCE (12) MESES”

Presupuesto Oficial: $ 180.000.000,00

Apertura: 24 de Junio de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 180.000,00