Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26
“ALQUILER DE RIPIERA PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS POR DOCE (12) MESES”
Presupuesto Oficial: $ 180.000.000,00
Apertura: 24 de Junio de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 180.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Junio de 2026, a las 12:00hs.