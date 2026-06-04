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Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 2688/2026 - Resolución N° 642/26

“ALQUILER DE RIPIERA PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS POR DOCE (12) MESES”

Presupuesto Oficial: $ 180.000.000,00

Apertura: 24 de Junio de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 180.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Junio de 2026, a las 12:00hs.

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