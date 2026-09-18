Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 8072/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 8072/2025 - Resolución N° 1034/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 8072/2025 - Resolución N° 1034/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/ EJECUCIÓN DE ROTONDA EN TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 30.133.900,00
Apertura: 07 de Octubre de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego: $ 150.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 06 de Octubre de 2026, a las 12:00 Hs.