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Licitación pública

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro 173

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro 173

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Marca Mejor Luján amarillo (1)

Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Pública Nro 173

Motivo: Adquisición de cubiertas para parque automotor municipal”

Expediente Licitatorio N° 7307-26

Presupuesto oficial: $ 314.200.000,00

Apertura de Sobres: 06/10/2026 a las 10:00 hs

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Almacenes – Mariano Boedo 505, Oficina 33. Carrodilla - Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

Valor del Pliego: SIN COSTO

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