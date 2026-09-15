Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro 173
Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro 173
Municipalidad de Luján de Cuyo
Licitación Pública Nro 173
Motivo: Adquisición de cubiertas para parque automotor municipal”
Expediente Licitatorio N° 7307-26
Presupuesto oficial: $ 314.200.000,00
Apertura de Sobres: 06/10/2026 a las 10:00 hs
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Almacenes – Mariano Boedo 505, Oficina 33. Carrodilla - Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar
Valor del Pliego: SIN COSTO