Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 168
Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 168
Municipalidad de Luján de Cuyo
Licitación Pública Nro. 168
Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL – AGRELO – LUJÁN DE CUYO”
Expediente Licitatorio N° 7197-26
Presupuesto Oficial: $ 162.248.367,00
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 30 de setiembre de 2026 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar