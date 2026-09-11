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Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 168

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 168

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Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Pública Nro. 168

Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL – AGRELO – LUJÁN DE CUYO”

Expediente Licitatorio N° 7197-26

Presupuesto Oficial: $ 162.248.367,00

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 30 de setiembre de 2026 a las 10:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

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