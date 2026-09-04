Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 11415/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 11415/2026 - Resolución N° 1011/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 11415/2026 - Resolución N° 1011/26
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE IRIGOYEN - TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 23.793.090,00
Apertura: 24 de Septiembre de 2026 a las 09:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs