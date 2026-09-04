Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 11415/2026

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 11415/2026 - Resolución N° 1011/26

Contenido externo

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 11415/2026 - Resolución N° 1011/26

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE IRIGOYEN - TULUMAYA”

Presupuesto Oficial: $ 23.793.090,00

Apertura: 24 de Septiembre de 2026 a las 09:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs

Archivado en

Notas Relacionadas