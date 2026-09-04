Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 10832/2026 - Resolución N° 1019/26

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública Expediente N° 10832/2026 - Resolución N° 1019/26 “ADQUISICIÓN DE GABINETES PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA A ESPACIOS VERDES Bº PADRE CONTRERAS”

Presupuesto Oficial: $ 7.223.700,00

Apertura: 25 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego: $ 72.000,00