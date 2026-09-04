Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 10832/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 10832/2026 - Resolución N° 1019/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 10832/2026 - Resolución N° 1019/26
“ADQUISICIÓN DE GABINETES PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA A ESPACIOS VERDES Bº PADRE CONTRERAS”
Presupuesto Oficial: $ 7.223.700,00
Apertura: 25 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego: $ 72.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 24 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs.