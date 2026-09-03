Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 7536/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 7536/2026 - Resolución N° 1023/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 7536/2026 - Resolución N° 1023/26
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS BAJAS EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR. TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 11.483.784,88
Apertura: 24 de Septiembre de 2026 a las 11:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs.