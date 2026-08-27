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Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 12430/2026

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 12430/2026 - Resolución N° 980/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 12430/2026 - Resolución N° 980/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE 14 KM DE ALUMBRADO PÚBLICO DESDE TULUMAYA HASTA COSTA DE ARAUJO”

Presupuesto Oficial: $ 1.317.020.000,00

Apertura: 29 de Septiembre de 2026 a las 09:00 Hs.

Valor del Pliego: $ 1.317.020,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs.

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