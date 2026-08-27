Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 12430/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 12430/2026 - Resolución N° 980/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 12430/2026 - Resolución N° 980/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE 14 KM DE ALUMBRADO PÚBLICO DESDE TULUMAYA HASTA COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 1.317.020.000,00
Apertura: 29 de Septiembre de 2026 a las 09:00 Hs.
Valor del Pliego: $ 1.317.020,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs.