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Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1101/2025

Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1101/2025

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Municipalidad de Godoy Cruz

Licitación Pública Nº1101/2025

Expediente Nº2026/1560/S1-GC

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

FECHA DE APERTURA: 15/09/2026 HORA:10:00

LUGAR DE APERTURA: PERITO MORENO 72 GODOY CRUZ

ASUNTO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN INTEGRAL PARA LA FIESTA DE LA CERVEZA EDICIÓN 2026. PLIEGO SIN COSTO. ABONA SELLADO”

Consulta y venta de pliegos Dirección de Compras, Perito Moreno 72 Godoy Cruz. 0261-4133166/ 4133049.

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