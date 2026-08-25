Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1101/2025
Municipalidad de Godoy Cruz: Licitación Pública Nº1101/2025
Municipalidad de Godoy Cruz
Licitación Pública Nº1101/2025
Expediente Nº2026/1560/S1-GC
SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
FECHA DE APERTURA: 15/09/2026 HORA:10:00
LUGAR DE APERTURA: PERITO MORENO 72 GODOY CRUZ
ASUNTO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN INTEGRAL PARA LA FIESTA DE LA CERVEZA EDICIÓN 2026. PLIEGO SIN COSTO. ABONA SELLADO”
Consulta y venta de pliegos Dirección de Compras, Perito Moreno 72 Godoy Cruz. 0261-4133166/ 4133049.