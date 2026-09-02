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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6285/2026

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6285/2026 - Resolución N° 989/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 6285/2026 - Resolución N° 989/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE CALZADA EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR - TULUMAYA”

Presupuesto Oficial: $ 57.750.000,00

Apertura: 22 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 100.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs.

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