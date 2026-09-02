Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6285/2026
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 6285/2026 - Resolución N° 989/26
Municipalidad de Lavalle
Llamado a Licitación Pública
Expediente N° 6285/2026 - Resolución N° 989/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE CALZADA EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR - TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 57.750.000,00
Apertura: 22 de Septiembre de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de Septiembre de 2026, a las 12:00 hs.