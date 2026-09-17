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Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 8072/2025

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública. Expediente N° 8072/2025 - Resolución N° 1034/26

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MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente N° 8072/2025 - Resolución N° 1034/26

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/ EJECUCIÓN DE ROTONDA EN TULUMAYA”

Presupuesto Oficial: $ 30.133.900,00

Apertura: 07 de Octubre de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego: $ 150.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 06 de Octubre de 2026, a las 12:00 Hs.

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