Municipalidad de Lavalle. Llamado a Licitación Pública: Expediente Nº 8989/2025
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 8989/2025 - Resolución Nº 1240/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS BAJAS EN CALLE QUIROGA, GVO. ANDRE”
Presupuesto Oficial: $ 32.629.750,00
Apertura: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.