Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 5777/2025

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 5777/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1262/25

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/ CONSTRUCCIÓN NICHOS EN TULUMAYA”

Presupuesto Oficial: $ 19.350.000,00

Apertura: 30 de Octubre de 2025 a las 11:30 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 29 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.

