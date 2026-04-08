Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 4215/2025 - Resolución Nº 1196/25
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 4215/2025 - Resolución Nº 1196/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/INTERSECCIÓN CIRCULAR CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y PUJADAS”
Presupuesto Oficial: $ 67.341.572,50
Apertura: 28 de Abril de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 27 de Abril de 2026, a las 12:00hs.