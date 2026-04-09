Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 13219/2025 - Resolución Nº 257/26
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 13219/2025 - Resolución Nº 257/26
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA P/CONSTRUCCIÓN VEREDAS, CUNETAS, ALCANTARILLAS Y PUENTES EN Bº EX COMECO, COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 28.600.000,00
Apertura: 29 de Abril de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 100.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de Abril de 2026, a las 12:00hs.